¿Tienes Infonavit o Fovissste? Conavi explica cómo obtener vivienda

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) aclaró los requisitos para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa que busca apoyar a familias de bajos ingresos con la construcción y mejoramiento de sus hogares, ya sea que sean derechohabientes de Infonavit o Fovissste, o que no lo sean.

Qué es el programa de Vivienda del Bienestar

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de viviendas nuevas en todo el país, con prioridad en los municipios con alto rezago habitacional ubicados en el sur-sureste, centro, centro-norte y norte de México.

La convocatoria del programa y del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar se encuentra disponible en la página oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi

Requisitos para personas derechohabientes del Fovissste

Quienes son trabajadores del Estado y cotizan al Fovissste pueden acceder al programa si cumplen con los siguientes requisitos:

Cotizar en el fondo de vivienda.

Haber aportado al menos 18 meses .

. No contar con un crédito vigente .

. Cumplir con los requisitos del esquema de financiamiento elegido.

Contacto Fovissste:

Requisitos para personas derechohabientes del Infonavit

Si cuentas con Infonavit, también puedes participar en el programa, siempre que cumplas con lo siguiente:

Tener un empleo formal .

. Contar con 1080 puntos Infonavit .

. No haber recibido subsidios federales previos de vivienda.

de vivienda. Cumplir con los requisitos del crédito o subsidio solicitado.

Contacto Infonavit: