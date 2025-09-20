“Tienes una herencia”: el engaño para robarte tu lana
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una alerta en sus redes sociales advirtiendo sobre un fraude que está ganando terreno. Si te han contactado para ofrecerte una herencia millonaria, o para recuperar dinero de una aclaración o devolución de saldo, podría tratarse de un engaño costoso.
¿Cómo funciona el fraude de herencia detectado por la CONDUSEF?
Según reportes oficiales, estafadores contactan a personas asegurando que han sido beneficiarias de una herencia millonaria o que tienen derecho a recuperar dinero, pero primero solicitan el pago de trámites, honorarios o tarifas.
Una vez que haces el depósito, nunca recuperas nada. Este tipo de esquema ya fue señalado por CONDUSEF como falso, disfrazado de buena noticia.
Señales que indican que podrías estar frente a un fraude
- Te llaman ofreciendo herencia o devolución de dinero no solicitada.
- Te piden pagar anticipos o tarifas para liberar fondos inexistentes.
- Usan correos electrónicos o mensajes supuestamente oficiales pidiendo tus datos o datos bancarios.
- Te presionan con urgencia (“solo por hoy”, “la oferta caduca”).
- Ofrecen recuperar dinero si ya has enviado algo; nunca devuelven.
Recomendaciones de la CONDUSEF para evitar caer en ese fraude
CONDUSEF sugiere lo siguiente para protegerte:
- Nunca pagues adelantos para acceder a dineros que te van a entregar.
- Verifica que la institución y la persona que te contacta existen y tienen contacto verificado.
- No des tus datos personales, bancarios o financieros por correo, mensajes o llamadas no solicitadas.
- En caso de duda, consulta directamente con CONDUSEF al número 01 800 999 80 80 o revisa su página oficial para alertas.
- Usa el nuevo Portal de Fraudes Financieros de CONDUSEF para denunciar o consultar posibles esquemas fraudulentos.