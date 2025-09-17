GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se mantendrá vigente en 2026, pese al proceso de revisión previsto en el acuerdo comercial.

“El objetivo es llegar a 2026, con todos los elementos necesarios para la renegociación, para revisar el tratado. El tratado hay que definirlo el 1 de julio, si sigue o no sigue en 2026, pero sí va a seguir”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas y lineamientos para que la sociedad civil presente comentarios sobre el funcionamiento de T-MEC, Marcelo Ebrard, explicó que durante 60 días la dependencia recibirá las sugerencias con el fin de lograr la mejor renegociación posible.

Consulta abierta a la ciudadanía

Todos los interesados en emitir una sugerencia o comentario sobre el T-MEC podrán hacerlo vía electrónica o de forma física. Pero ¿quiénes podrán participar en esta consulta?

“Con los sectores agrupados de las diferentes industrias hay diálogo todo el tiempo, las vamos a escuchar. También voy a escuchar al movimiento obrero, habrá muchas reuniones. Pero quisimos abrir para que la persona que quiera pueda mandar sus ideas”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario de Economía explicó que un amplio equipo procesará todo lo que se reciba, así como lo que se exponga en distintos foros.

“Participa comercio exterior, la Subsecretaría de Industria y Comercio, la Unidad de Desarrollo Productivo, la Unidad de Normas, todo el equipo de nosotros y varias direcciones generales que van a procesar lo que se reciba”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard aseguró que el informe final para la revisión quedará listo en enero de 2026.

“Es una muy buena señal, porque en enero muchos pensaban cuál es el futuro del tratado. Es una buena señal, yo sé que va a ser un proceso difícil, nada sencillo, pero ya estamos ahí… En el mes de enero tengamos todos los puntos de vista organizados que vamos a defender”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía