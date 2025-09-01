Toma de protesta de la nueva SCJN: sigue aquí las últimas noticias minuto a minuto

Toma de protesta de la nueva SCJN. Foto: Cuartoscuro.

A partir de este 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá nuevos integrantes y nueva cara.

Tras los comicios del pasado 1 de junio, en los que la ciudadanía salió a emitir su sufragio en las urnas para renovar al Poder Judicial de la Federación (PJF), resultado de la reforma judicial de 2024, hoy nueve ministras y ministros asumirán su cargo en el máximo tribunal de justicia del país.

La SCJN estará integrada por: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

Toma de protesta de la nueva SCJN: EN VIVO