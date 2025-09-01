Toma de protesta de la nueva SCJN: sigue aquí las últimas noticias minuto a minuto

| 09:23 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Toma de protesta de la nueva SCJN. Foto: Cuartoscuro.

A partir de este 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá nuevos integrantes y nueva cara. 

Tras los comicios del pasado 1 de junio, en los que la ciudadanía salió a emitir su sufragio en las urnas para renovar al Poder Judicial de la Federación (PJF), resultado de la reforma judicial de 2024, hoy nueve ministras y ministros asumirán su cargo en el máximo tribunal de justicia del país. 

La SCJN estará integrada por: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel MossaLoretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

Sigue aquí en UnoTV.com toda la información sobre la toma de protesta de ministras y ministros de la SCJN en vivo. 

Toma de protesta de la nueva SCJN: EN VIVO

Consagración de bastones de mando

Posteriormente, en la zona arqueológica de Cuicuilco, se llevo a cabo la consagración de bastones de mando, ceremonia organizada por diversas comunidades indígenas y afromexicanas. Estos serán entregados más tarde a los nueve integrantes de la SCJN.

Purificación de las instalaciones de la Corte

Como primera actividad del día, se realizó una ceremonia de “purificación” en las instalaciones de la SCJN, esto como acto simbólico para el inicio de funciones del nuevo Pleno.

Foto oficial de los nuevos integrantes de la SCJN

En las primeras horas de este lunes 1 de septiembre, la SCJN publicó la primera fotografía oficial de los nuevos integrantes del máximo tribunal de justicia del país. En ella, se puede observar a los 4 ministros y las 5 ministras que fueron electos el pasado 1 de junio.

