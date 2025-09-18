GENERANDO AUDIO...

La brigada de los Topos ha ayudado durante 40 años. Fotos: Cuartoscuro | AFP

La fuerza con la que nacieron en el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue el cimiento para que el colectivo de rescatistas voluntarios los Topos, resguardaran para siempre el bienestar de los mexicanos. El grupo de brigadistas se formó por la sociedad civil ante esa tragedia que hace 40 años marcó a la Ciudad de México y desde entonces han brindado servicios de auxilio en otras partes del mundo como Indonesia, Turquía, Guatemala, Texas (Estados Unidos) y Haití.

Historia de los Topos y el sismo de 1985: la falta de ayuda los hizo nacer

El 19 de septiembre de 1985 un sismo de magnitud 8.1 sacudió a la Ciudad de México dejando parte de sus edificios en ruinas. El día apenas comenzaba, eran las 7:19 horas cuando todo cambió para muchos capitalinos debido al terremoto que dejó unos 6 mil muertos, según cifras oficiales que contrastan con otros reportes con conteos mayores a 10 mil perdidas humanas.

El sismo del 85 representa una de las grandes tragedias a las que se ha enfrentado el país entero. Ante el nivel de emergencia, los Topos actuaron de inmediato con servicios de búsqueda y rescate, así como de atención a las víctimas.

Los trabajos de rescatistas oficiales que formaban parte del apoyo gubernamental habían quedado limitados, por ello, la necesidad de elevar las labores de ayuda hicieron surgir a los Topos, actualmente considerados héroes mexicanos.

Los Topos en sus labores de rescate. Fotos: AFP

El panorama de una ciudad colapsada por el daño en edificios los llevó a adentrarse en las ruinas para buscar vidas atrapadas por el movimiento telúrico.

¿Quiénes son los Topos México?

De acuerdo con información que aparece en sus redes sociales, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. es un grupo de rescate multidisciplinario con metodología INSARAG desde 1985. Se conformaron legalmente en febrero de 1986.

Sus integrantes son personas capacitadas para ayudar en desastres nacionales e internacionales, como terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos, ferroviario.

De acuerdo con las crónicas de ese entonces y las dedicadas con el paso del tiempo a su labor de más de 40 años, los Topos son el resultado del actuar de la población civil ante las calamidades. En diferentes ocasiones han arriesgado sus vidas para salvar las de otros.

Los Topos no dependen de ninguna organización gubernamental y lleva a cabo sus operaciones a partir de donaciones voluntarias.

Se dice que su nombre nació porque así los llamó la prensa. Foto: AFP

Los Topos en el sismo de 2017

Una vez más la ayuda de esta brigada de rescate fue vital cuando los mexicanos vivieron una pesadilla similar 32 años después. El martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió varios estados del país.

Se registraron afectaciones en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Cifras oficiales contabilizaron 369 fallecidos, la mayoría, 228, en la capital.

Al igual que en el pasado, los Topos actuaron de inmediato en las labores de ayuda. A diferencia del sismo del 85, la brigada ya había brindado diferentes capacitaciones sobre la prevención con simulacros.

Los Topos y rescates internacionales

Actualmente son varias brigadas las que los representan: Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, distinguidos por sus trajes color rojo, y Topos Azteca, quienes llevan sus trajes color naranja.

Sus trabajos de auxilio han dejado huellas en otras parte del mundo:

Indonesia, brindaron apoyo por en el tsunami de 2004

brindaron apoyo por en el tsunami de 2004 Haití, terremoto de 2010

terremoto de 2010 Turquía, terremoto que también afectó a Siria en 2023

terremoto que también afectó a Siria en 2023 Guatemala, auxilio a las víctimas por la erupción del Volcán de Fuego en 2018

auxilio a las víctimas por la erupción del Volcán de Fuego en 2018 Valencia, España, ayudaron en la búsqueda de desaparecidos por las inundaciones registradas en 2024

ayudaron en la búsqueda de desaparecidos por las inundaciones registradas en 2024 Texas, EE. UU., su servicio se sumó a las labores por las inundaciones que se cobraron, al menos, 120 vidas

Los Topos en inundaciones en Acapulco; en rescates en Guatemala. Fotos: AFP | Cuartoscuro

Es así como los brigadistas nacidos en 1985 cumplen su misión con palas, picos, martillos, sierras eléctricas y camillas, herramientas que necesitan para salvar vidas.

