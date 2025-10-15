GENERANDO AUDIO...

Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron que mantendrán su paro de labores este miércoles 15 de octubre, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas laborales.

A través de redes sociales, los empleados informaron que seguirán en protesta “en virtud de que el SAT no ha realizado el comunicado oficial en el cual se cumplan las peticiones de todo el personal de enlace”.

¿Qué piden los trabajadores del SAT?

El personal en paro exige un incremento salarial, el pago de horas extra y mejores condiciones laborales, ya que, afirman, sus sueldos no han sido actualizados conforme al aumento del 12% al salario mínimo nacional, vigente desde enero de 2025.

De acuerdo con un documento fechado el 1 de octubre, los empleados acusan que sus condiciones se han deteriorado y piden a las autoridades “prestar atención a las necesidades del personal” y al estado físico de los inmuebles e instalaciones.

Además, exigen respeto a sus derechos laborales y la aplicación de las políticas de ética e integridad institucional.

Denuncian abusos laborales

El trabajador del SAT César Zaragoza, en declaraciones a medios, denunció diversas irregularidades y abusos dentro de la institución:

Periodos vacacionales restringidos según órdenes del SAT.

Desigualdad salarial entre personal de enlace y sindicalizado.

Largas jornadas sin pago de horas extra.

Falta de facilidades para mujeres embarazadas o en lactancia.

Carencia de insumos básicos para laborar.

Los trabajadores aseguraron que mantendrán el paro hasta que las autoridades del SAT atiendan sus demandas y emitan un comunicado oficial con compromisos verificables.