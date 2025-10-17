GENERANDO AUDIO...

Esta semana comenzó oficialmente la expedición de la CURP biométrica, un nuevo formato de identificación que forma parte de la Plataforma Única de Identidad del Gobierno de México, con la que se busca unificar los registros personales y fortalecer la seguridad en trámites públicos y privados.

“A partir del 16 de octubre, las personas que lo decidan podrán acudir a la toma de datos biométricos o hacerlo electrónicamente”, señaló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

¿Qué incluye la nueva CURP biométrica?

El documento incorpora por primera vez datos físicos y digitales del titular, entre ellos:

Huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Fotografía digital

Firma electrónica

La CURP biométrica se considera un documento nacional de identificación obligatorio, según el Artículo 91 Bis de la Ley General de Población, pero su aplicación será gradual.

El módulo piloto opera en Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y se puede agendar cita en citas.renapo.gob.mx.

El registro para niñas, niños y adolescentes iniciará el 13 de noviembre, con la captura de huellas y fotografías infantiles.

¿Es obligatorio tramitar la CURP biométrica?

Aunque la ley la reconoce como documento de identificación universal, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el trámite no es obligatorio en esta primera etapa:

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional. La gente decide si da sus datos o no… Así está en la ley y así es”,

dijo durante una conferencia matutina en agosto de 2025.

Por lo tanto, no habrá sanciones por no tramitarla durante los primeros meses de implementación.

¿Qué pasará si no la tramitas?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la CURP biométrica será indispensable para trámites oficiales a partir de 2026, conforme al Artículo 91 Sexies de la Ley General de Población:

“Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”, se lee.

Esto significa que, si bien no habrá multas por no obtenerla, no contar con la CURP biométrica podría impedir realizar gestiones en instituciones bancarias, educativas, de salud o dependencias gubernamentales.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica?

El trámite puede realizarse de forma presencial en los módulos del Renapo o Registro Civil, o de manera electrónica mediante la plataforma Llave MX, siempre que los datos biométricos ya estén registrados por dependencias como el INE o el SAT.

