Tarjeta Inapam, un trámite sólo presencial; aquí te decimos cómo sacarla

Adultos mayores pueden tramitar la tarjeta del Inapam. Foto: Cuartoscuro

Tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es muy sencillo y, contrario a muchos otros trámites, éste no se puede hacer en línea, por lo que se debe acudir a uno de los módulos distribuidos en todo el país.

¿Se puede tramitar la tarjeta del Inapam en línea?

Si estás por tramitar la tarjeta del Inapam y piensas hacerlo en línea, hay malas noticias, pues se trata de un trámite totalmente presencial, es decir, debes acudir a los módulos del Instituto para poder obtener el documento.

Aunque ya hay muchos trámites que se pueden hacer en línea, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si sacar la tarjeta del Inapam puede hacerse a distancia. Por ello, hasta ahora, es necesario hacerlo de manera presencial.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta del Inapam?

Uno de los primeros requisitos para poder tramitar la tarjeta del Inapam es tener, como mínimo, 60 años, de lo contrario, se te negará el trámite con el que adultos mayores obtienen algunos descuentos.

Para poder realizar el trámite, la persona adulta mayor interesada debe presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación Oficial Vigente, puede ser c redencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside

redencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra

Además, entre los requisitos establecidos en la página oficial del Inapam, también destaca que debe haber una persona como contacto de emergencia, quien deberá presentar:

CURP actualizado

Número telefónico

¿Dónde se hace el trámite para la tarjeta del Inapam?

Para todas las personas adultas mayores que estén interesados en tramitar la tarjeta del Inapam, podrán hacerlo en alguno de los módulos cercanos a su domicilio, los cuales se pueden ubicar en la página oficial del Instituto.