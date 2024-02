¡Hay acuerdo! Tras 8 horas, transportistas retiran bloqueos en diferentes puntos

Luego de casi 8 horas de manifestaciones en diversos puntos carreteros de ingreso a la capital del país, los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se retiraron tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.

En la calzada Ignacio Zaragoza, alrededor de las 3:30 de la tarde, Crescencio Cabrera, delegado de AMOTAC, en los Reyes la Paz, Estado de México, informó que recibieron respuestas favorables a sus peticiones: indicó que, por escrito, las autoridades se comprometieron a continuar con reuniones para dar seguimiento a sus demandas.

“Se hizo un acuerdo de que mañana los van a recibir, pero por escrito, anteriormente no nos daban ni por escrito nada, entonces no podíamos levantarnos si no había un papel por escrito”.

Crescencio Cabrera, delegado de AMOTAC en los Reyes.