Se necesitan reforzar temas en el etiquetado frontal. Foto: Cuartoscuro

A cinco años de la implementación del etiquetado frontal en México para alimentos y bebidas ultraprocesadas, organizaciones civiles señalaron que la medida aún carece del impacto esperado en la población, debido a la falta de claridad y veracidad en la información que llega a los consumidores.

La organización El Poder del Consumidor afirmó que, aunque el etiquetado representa un avance en materia de salud pública, todavía se enfrenta a obstáculos en su aplicación y en la forma en que se presenta al consumidor.

Etiquetado frontal poco claro: un reto pendiente

Alejandro Calvillo, representante de la asociación, aseguró que el etiquetado “no está funcionando en lo más mínimo”, al no ser visible ni claro.

Ana Larrañaga, investigadora de la misma organización, explicó que la información en envases, como las leyendas de advertencia, suele aparecer en letras diminutas o en zonas poco visibles, lo que obstaculiza que las familias tomen decisiones informadas.

Los casos más frecuentes son bebidas azucaradas y refrescos, que incluyen advertencias sobre edulcorantes y cafeína, sustancias no recomendadas para niñas y niños.

Resultados de etiquetado frontal se verán en una década

Estudios presentados muestran que el etiquetado ya ha provocado una reducción promedio de 120 kilocalorías en el consumo poblacional, especialmente por la disminución de azúcares añadidos.

Sin embargo, especialistas como Katia García, de la UACM, advirtieron que se necesitará al menos una década para observar efectos palpables en la reducción de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, el 37% de los adultos vive con obesidad; 36.5% de los escolares padece sobrepeso y obesidad; y más del 40% de los adolescentes enfrenta este mismo problema.

Llaman a reformar la NOM-051

El Poder del Consumidor informó que ha promovido un amparo para que la Secretaría de Economía impulse mejoras a la Norma Oficial Mexicana 051, con el fin de que los sellos sean más claros y eficaces.

El objetivo, destacaron, es proteger la salud pública y garantizar el derecho a la alimentación, especialmente de la infancia, que se encuentra en riesgo frente al consumo de ultraprocesados.

En tanto, ciudadanos entrevistados reconocieron que pocas veces consideran los sellos en sus decisiones de compra. “La verdad no me fijo en ellos, agarro los productos normal”, comentó Ángel Allende a UnoTV.

