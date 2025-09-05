GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que decidió rechazar la custodia asignada por la Guardia Nacional, la cual le fue otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la riña que protagonizó con Alejandro Moreno, “Alito”, dirigente nacional del PRI, en el Senado.

En su cuenta de X, el legislador de Morena escribió: “Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”.

Más temprano, Noroña había aclarado que la custodia apenas le fue asignada hoy por las agresiones que vivió en el Senado. “Hay medios que han dicho que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten”, señaló.

Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

Alito Moreno crítica a Fernández Noroña

El priista Alejandro Moreno no tardó en responder en X con fuertes calificativos contra Noroña: “Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!”.

El dirigente del PRI agregó que esos elementos deberían cuidar a la gente y no a un político, acusando al senador de ser un “coyón” y “chillón”.

El conflicto se originó en la Comisión Permanente del Congreso, cuando ambos legisladores discutieron durante la sesión transmitida por el Canal del Congreso.

La pelea escaló a empujones y manotazos luego de que Noroña negara el uso de la palabra a Moreno. Las cámaras captaron el momento en el que los senadores intercambiaron golpes, antes de que la transmisión se cortara.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]