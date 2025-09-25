GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este jueves fueron trasladados a Irimbo, Michoacán, los restos de Silverio Villegas González, connacional que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois, Estados Unidos. Sus padres solicitaron que se le diera sepultura en su comunidad de origen.

La SRE detalló que el Consulado de México en Chicago acompañó a la familia en todas las gestiones realizadas en ese estado norteamericano y cubrió los gastos de repatriación. Además, reiteró que continuará brindando protección consular a los familiares de Villegas y a otros connacionales que enfrenten procesos de deportación.

¿Qué pasó en EE. UU.?

De acuerdo con reportes locales, la muerte de Villegas González ocurrió en Franklin Park, un suburbio de Chicago, durante una redada de agentes del ICE. La versión oficial señala que, tras marcarle el alto, el mexicano —identificado como inmigrante indocumentado— intentó huir a bordo de su vehículo, presuntamente arrastrando a un agente que resultó herido y abrió fuego para detenerlo.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales ofrecen una narrativa distinta. En una de las grabaciones se observa el auto de Villegas tratando de escapar mientras un agente intenta detenerlo desde el costado, pero no se aprecia que arrastre a nadie. En otra toma, el automóvil avanza por la calle cuando se escuchan dos disparos del agente, aparentemente segundos antes de que el vehículo impactara contra un tráiler estacionado.

Tras el choque, los agentes bajaron a Villegas, lo esposaron en el pavimento y le brindaron primeros auxilios, aunque el connacional murió a consecuencia de las heridas.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios en Estados Unidos, mientras la familia de Villegas exige que se aclaren las circunstancias de su muerte.

