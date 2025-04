Trazarán Segob y colectivos hoja de ruta para buscar desaparecidos

Estos son los rostros del dolor alimentado por las ansias de saber dónde están los desaparecidos.

Gustavo Hernández busca a su hijo Abraham, no sabe de él desde mayo. Fue visto por última vez en Escobedo, Nuevo León.

En la tercera reunión de la Secretaría de Gobernación (Segob) con Colectivos en Búsqueda de Desaparecidos, exigió saber: ¿dónde está el joven de 32 años?

Cerca de 26 colectivos, 200 buscadores de todo el país propusieron reforzar las labores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ante la exigencia de sancionar a servidores públicos que obstaculizan labores de búsqueda, la Segob apuntó que hay compromiso.

“No estamos nosotros con el consentimiento para crear contextos de impunidad, de omisión y menos contextos de corrupción, no queremos simulaciones, no queremos que sea una reunión y una llamarada de un día.”

En un acto desesperado, madres buscadoras reclamaron que nada ha sido suficiente para ayudarlas y protegerlas en su camino de angustia.

“Las mamás tenemos protección federal y yo te puedo demostrar que este botón no me sirve de nada, voy a presionar el botón, en lo que me responden ya me cargó la chingada.”

Blanca Estela Ramírez / Red de Desaparecidos en Colima.