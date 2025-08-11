GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el tren de pasajeros México–Pachuca estará listo en el primer semestre de 2027. La obra, que transportará a más de 108 mil pasajeros al día, presenta un avance del 4% y conectará al estado de Hidalgo con la Ciudad de México ambas ciudades en un tiempo de recorrido de una hora 15 minutos, beneficiando a 108 mil pasajeros al día.

Acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, Sheinbaum supervisó este domingo 10 de agosto de 2025 el progreso de los trabajos.

Avance y tiempos de traslado del tren México–Pachuca

La mandataria destacó que ya se liberó la totalidad del derecho de vía, lo que permitirá mayor velocidad en la construcción. Entre los beneficios previstos para los usuarios está la reducción de tiempos de traslado, estimando que el recorrido completo durará aproximadamente 75 minutos.

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, precisó que el tren México–Pachuca será eléctrico y contará con cuatro estaciones principales:

Pachuca

Jagüey de Téllez

Tizayuca

Buenavista

La obra forma parte de los proyectos de conectividad entre la capital del país y estados vecinos, con el objetivo de mejorar la movilidad y promover el desarrollo regional.

Inversión en los tramos del proyecto

Por otro lado, Sheinbaum informó que el tramo que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca contará con una inversión de 47 mil millones de pesos, incluyendo los trenes. Por su parte, el tramo de Lechería al AIFA tendrá un presupuesto de 27 mil millones de pesos.

Tren vinculado a Polos de Bienestar

Durante la supervisión en Villa de Tezontepec, Hidalgo, la presidenta señaló que el proyecto está vinculado al desarrollo de los Polos de Bienestar contemplados en el Plan México. En este caso, se prevé que un terreno de 950 hectáreas sea destinado a la instalación de industria, vivienda, escuelas y hospitales.

Participación de comunidades y ejidatarios

Finalmente, cabe recordar que en su séptima visita a Hidalgo como presidenta, Sheinbaum resaltó el papel de los ejidatarios en el desarrollo del proyecto. Aseguró que la obra se realiza con su participación y en beneficio de las comunidades locales.

