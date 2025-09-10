GENERANDO AUDIO...

Iniciaron las obras del Tren del Norte. Foto: Gobierno de Nuevo León

El día de ayer comenzaron las obras del primer tramo del Tren del Norte que conectará a las ciudades de Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Nuevo Laredo (Tamaulipas). Se espera que este proyecto beneficie a 7 millones de pasajeros anualmente.

Inician obras del Tren del Norte; conectará a Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), mencionó que el Tren del Norte tendrá una longitud de 396 km y los trenes viajarán a una velocidad máxima de entre 160 y 200 km/h.

El objetivo de este proyecto es conectar tres de las principales ciudades del norte del país: Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, las cuales comparten una relación turística y económica.

Las obras del Tren del Norte se dividen en cuatro tramos, el primero de ellos, Unión San Javier-Arroyo El Sauz, comenzó su construcción el día de ayer.

En los próximos días se anunciará el inicio de los siguientes tramos: Saltillo-Santa Catarina (tramo II), Arroyo el Sauz-Nuevo Laredo (tramo III) y la zona metropolitana de Monterrey (tramo IV).

Estaciones propuestas del Tren del Norte

Se tiene contemplado la implementación de estaciones principales que beneficiarán a las ciudades más grandes, así como estaciones secundarias e intermedias, para los poblados pequeños con baja demanda.

Aunque aún no se confirma el número de estaciones con las que contará la obra, en la página de Proyectos México se menciona la propuesta de estaciones y paraderos:

Derramadero

Saltillo Centro

Ramos Arizpe

García

Santa Catarina

Monterrey Centro

Las Torres

Bustamante

Anáhuac

Nuevo Laredo Centro

