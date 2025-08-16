Tren Maya conectará a México con Guatemala y Belice

GENERANDO AUDIO...

Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Foto: Cuartoscuro

El Tren Maya se extenderá hasta Guatemala y Belice. Así se dio a conocer en la conferencia conjunta entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

Los mandatarios firmaron la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya que busca tener una región más conectada al sur del país.

Al respecto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que la ampliación del Tren Maya tiene visión compartida, por lo que se acordó promover el “inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad”.

Conectará el Tren Maya con Guatemala y Belice

“Este proyecto, esta interconexión ferroviaria, tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México, pero también para toda la región mesoamericana”, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

Además, destacó que el Tren Maya es una “solución de desarrollo” que “fortalece la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible” y que, además, “protege de una manera clarísima el patrimonio biológico, el patrimonio natural y el patrimonio cultural del país”

El mandatario también aseguró que el Tren Maya no atravesará ninguna área de reserva existente y que transitará por áreas que ya son consideradas de tránsito y de transporte normal.