De aprobarse el Paquete Económico 2026 tal y como lo presentó la Secretaría de Hacienda, se destinarían más recursos a la construcción de nuevos trenes de pasajeros que al sector salud, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que los proyectos ferroviarios contarían con 104.6 mil millones de pesos, el gasto previsto para infraestructura hospitalaria será menor.

Según el IMCO, el presupuesto para salud en 2026 será de 995 mil millones de pesos, lo que equivale a 2.6% del PIB. La cifra está lejos del estándar internacional recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere destinar al menos 6% del PIB.

En contraste, el rubro de infraestructura física contempla 960.1 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad (536.8 mmdp) se concentrarán en proyectos prioritarios como trenes y energía.

Trenes concentran inversión millonaria

El documento destaca que entre los proyectos ferroviarios que recibirán recursos se encuentran:

Tren México–Querétaro

Tren AIFA–Pachuca

Tren Irapuato–Guadalajara

Tren Querétaro–San Luis Potosí

Tren Saltillo–Nuevo Laredo

A éstos se suman asignaciones para el Tren Maya (30 mmdp), el Tren Interurbano México-Toluca (7.4 mmdp) y la conexión ferroviaria AIFA-Lechería (600 mdp).

Salud con inversión insuficiente

Aunque el gasto en salud tendrá un aumento frente a 2025, el IMCO advierte que México necesitaría duplicar con creces su inversión para alcanzar los estándares internacionales. Además, persisten retos en abasto de medicamentos, contratación de personal y cobertura universal.

El contraste entre lo destinado a infraestructura ferroviaria y el rezago en el sector salud genera debate sobre las prioridades de gasto del Gobierno en 2026.

