Tribunal Electoral da visto bueno al Frente Amplio y lanza orden al INE

Tribunal Electoral da visto bueno al Frente Amplio. Foto: Cuartoscuro

La búsqueda de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México no se detendrá. El Tribunal Electoral validó el proceso por el que PRI, PAN y PRD buscan candidato rumbo al 2024.



“… No es viable invalidar la convocatoria, tampoco se puede suspender el proceso que está siendo aquí impugnado. Esto, primero, porque se encuentra dentro de un derecho de organización de los partidos políticos. Pero también de un derecho de participación política de quienes son militantes de esos partidos y de la ciudadanía…” Dijo Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente del TEPJF

Una hora con 52 minutos tomó la discusión del proyecto de la magistrada Janine Otálora. Fue única que sí consideraba ilegal la convocatoria del Frente opositor para definir a quién habrá de encabezarlo.



“… Al establecer un procedimiento que permite la realización de diversos actos que en mi opinión constituye un fraude a la ley. Al tratarse de conductas que afectan en forma grave a los pilares que sustentan la democracia… Se propone la invalidez de la convocatoria y ordenar a los partidos políticos PRI, PAN y PRD, así como a las personas aspirantes que suspendan todos y cada uno de los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda, así como cualquier proceso de similar naturaleza…”. Janine Otálora, Magistrada de la Sala Superior, TEPJF.

Ninguno de los otros tres magistrados en el Pleno la respaldaron.



“… No existe evidencia de un proselitismo claro que ponga en riesgo real e inminente los principios de equidad y legalidad de una futura contienda electoral. De esta forma, la convocatoria no resulta ilegal o contraria al principio constitucional de equidad. No constituye por sí misma un acto anticipado de precampaña o campaña”, dijo Indalfer Infante González, magistrado de la Sala Superior, TEPJF.

Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes Barrera expresó:



“… Se deben privilegiar los derechos de participación política de la ciudadanía y de autodeterminación de los partidos políticos. Sin que, repito, en este momento, no se justifique una restricción al ejercicio de estos derechos…”

Lo único que estos tres partidos políticos no podrán hacer es utilizar sus prerrogativas en radio y televisión para promocionar el proceso ni aspirantes o candidatos.



“… En consecuencia, todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona, para una precandidatura, candidatura o un cargo de elección popular, siguen estando prohibidos y deberán investigarse incluso de oficio y sancionarse…”. Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF.

Tras visto bueno al Frente Amplio, ordenan al INE emitir lineamientos

Sin embargo, después de dar luz verde al proceso del Frente Amplio y ante lo inédito de los procesos internos, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE emitir, en un plazo no mayor a cinco días, lineamientos no sólo para PRI, PAN y PRD, sino también para otros partidos políticos.



“… El Consejo General debe asumir la responsabilidad de emitir lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso del Frente Amplio por México y de aquellos que tengan una finalidad similar… Sobre todo porque advierto que éste no es el único proceso partidista de esta naturaleza que se encuentra en curso y que también podrían darse otros, a nivel local…”. Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF.

En la sesión estuvieron ausentes los magistrados Mónica Arali Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Felipe de la Mata Pizaña.

La Sala Superior aún tiene pendiente para su resolución la impugnación del proceso de Morena para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.