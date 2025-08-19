Tribunal Electoral definirá el miércoles futuro de la elección judicial

GENERANDO AUDIO...

El próximo 20 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) definirá el destino de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los cinco integrantes de la Sala Superior analizarán el proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sobre cuatro impugnaciones acumuladas, entre ellas la del Consejo Nacional de Litigio Estratégico contra los resultados de la elección de ministros del pasado 1 de junio.

Reyes Rodríguez propone anular los comicios, derivado de irregularidades graves como el uso sistematizado de acordeones que direccionaron el sentido de la votación, lo cual constituyó propaganda electoral prohibida, y uso de financiamiento ilícito que actualizan las causales de nulidad de una elección.

Para sustentar su propuesta de nulidad, el magistrado utilizó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que ordenó “inhibir la distribución de acordeones a nivel nacional”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Además, los procedimientos sancionadores en los que el INE investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones, así como el deslinde de la autoría de dichos documentos por parte de las candidaturas contendientes y, finalmente, 156 medios de impugnación en los que los promoventes aportaron “indicios sobre la existencia de acordeones en 23 entidades”.

Además de anular la elección, el magistrado propone ordenar al Senado de la República a convocar a una elección extraordinaria, y resolver sobre la integración y funcionamiento de la Suprema Corte, en lo que se celebran los nuevos comicios.