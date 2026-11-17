Tribunal Colegiado emite orden a Harfuch para dar resultados.Foto: FGES/Cuartoscuro

El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisar las investigaciones relacionadas con la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida el 5 de octubre de 2025.

A través de un comunicado, Brenda Valenzuela, madre del joven, informó que la resolución también instruye a diversos mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a dar seguimiento a las diligencias que habrían sido omitidas, particularmente aquellas relacionadas con la localización de testigos clave.

Además, el Tribunal estableció un plazo de 48 horas para que las autoridades informen sobre el cumplimiento de lo ordenado.

¿Qué dice el comunicado emitido por el Tribunal Colegiado?

De acuerdo con el comunicado difundido por Brenda Valenzuela, el Tribunal ordenó a García Harfuch y a diversos mandos de la SSPC supervisar el estado de las actuaciones pendientes y realizar las actividades necesarias para localizar a testigos que podrían aportar información sobre la desaparición de Carlos Emilio.

También instruyó a las autoridades correspondientes a intervenir en la ejecución de las indicaciones giradas por el Ministerio Público y atenderlas con la debida diligencia.

Entre las diligencias señaladas se encuentran las relacionadas con la búsqueda de testigos que podrían aportar información sobre lo ocurrido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos.

Harfuch y autoridades tienen 48 horas para informar sobre el caso

Previamente, la jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México había negado la suspensión provisional solicitada dentro del juicio de amparo 1184/2026.

De acuerdo con la madre de Carlos Emilio, el Tribunal Colegiado revocó esa determinación y ordenó a las autoridades de la SSPC informar, en un plazo de 48 horas, sobre el cumplimiento de las medidas establecidas.

En su comunicado, Brenda Valenzuela destacó la importancia de actuar con rapidez en las investigaciones:

“En una desaparición, el tiempo no es un elemento secundario: es determinante. Cada omisión, cada diligencia pendiente y cada retraso pueden comprometer las posibilidades de encontrar a nuestros hijos y conocer la verdad”.

La familia señaló que continuará recurriendo a las instancias nacionales e internacionales necesarias para exigir que la búsqueda y la investigación se realicen de manera eficaz y bajo el principio de presunción de vida.

Madre de Carlos Emilio hace llamado a las autoridades

Brenda Valenzuela reconoció la actuación del Tribunal Colegiado como órgano de control constitucional, pero también hizo un llamado a las autoridades de seguridad y procuración de justicia para que actúen con eficiencia sin necesidad de que una resolución judicial se los ordene.

“Agradezco la imparcialidad del Tribunal Colegiado. Sin embargo, es necesario decirlo con claridad: las autoridades de seguridad y procuración de justicia deberían actuar con eficacia, responsabilidad y humanidad por convicción y por obligación, no porque una resolución judicial tenga que recordarles que hay un hijo que debe ser buscado”.

La madre de Carlos Emilio reiteró que continuará exigiendo avances en el caso y que acudirá a todas las instancias necesarias para encontrar a su hijo.