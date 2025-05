Trolebús Elevado de Chalco a Santa Marta entrará en servicio el 18 de mayo, anuncia Sheinbaum

El Trolebús Elevado Metropolitano, que irá de Chalco, Estado de México, al Metro Santa Martha, en Iztapalapa, entrará en servicio este 18 de mayo, según anunció este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, destacó que con este nuevo transporte los usuarios reducirán su recorrido entre el territorio mexiquense y el oriente capitalino de 90 a 40 minutos, aunque acotó que todavía hay seis estaciones en construcción.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo a las pruebas de preoperación del trolebús que unirá el Estado de México y la CDMX a través de Chalco e Iztapalapa, con un transporte eléctrico y sustentable.

Acompañada por las mandatarias mexiquense, Delfina Gómez, y capitalina, Clara Brugada, destacó que la Línea 11 del Trolebús iniciará con las pruebas preoperativas, además de que con sus 18.5 kilómetros de longitud beneficiará a 2.9 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

“Es una obra innovadora. No hay ninguna obra como esta en ningún lugar del mundo, es decir, es un segundo piso donde no van vehículos: van Trolebuses, sustentable porque los trolebuses son eléctricos, no contaminan y además es muy rápido porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos, obviamente dependiendo de dónde a dónde van”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México