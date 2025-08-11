Las promesas cumplidas de Trump hacia México-Estados Unidos en el último año

GENERANDO AUDIO...

Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que cumplirá todas sus promesas de campaña, especialmente en seguridad, migración y comercio.

Aranceles y designación de cárteles como terroristas

Para su segundo mandato al frente de La Casa Blanca, Trump advirtió que habría un arancel de 25% si México no detenía el tráfico de fentanilo. Aunque muchos veían como lejano e incluso intervencionista, el republicano cumplió.

Además, el 20 de enero de 2025, durante su toma de protesta como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, firmó órdenes ejecutivas para designar a los cárteles como terroristas extranjeros.

“Bajo las órdenes que firmaré hoy, también designaremos a los cárteles como terroristas foráneos”, Donald Trump durante su toma de protesta el 20 de enero de 2025

Ordenó, también, el cierre de la frontera para migrantes y el envío de tropas para detenerlos.

“Todas las entradas ilegales serán detenidas y empezaremos el proceso de regresar a millones y millones de criminales a los países de los que vinieron”, dijo Donald Trump

Respuesta de México a medidas de Donald Trump

Ante la ola de decretos trumpistas, la respuesta desde Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum fue con la “cabeza fría”.

“Actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes y, cuatro, siempre con la cabeza fría, y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Seis meses de tensión

Este 20 de julio se cumplió un semestre del regreso del republicano a la Casa Blanca y sus actos no han decepcionado a sus votantes. De acuerdo con Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio, el republicano ha demostrado que “hay que tomarlo en serio”

“Todo lo que ha dicho lo ha intentado hacer con diversos niveles de éxito. Entonces, lo primero que yo creo que nos deja de reflexión estos seis meses es precisamente eso, hay que tomarlo muy en serio. Si el señor lo dice, lo va a intentar hacer”, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio y académico de la Universidad Panamericana



Con mayoría en el Congreso, Donald Trump se mantiene firme sobre sus compromisos. Quiere todo a cambio de poco o nada.

“Ahora, ya era un Donald Trump que ya sabía de qué se trataba ser presidente de Estados Unidos y que aparte no iba a tener esos pesos y contrapesos que antes tenía durante su primer mandato, ahora con una Suprema Corte a su favor, con mayoría en el Congreso, es decir, todo eso nos dejaba ver que iba a ser una relación muy complicada con el gobierno de los Estados Unidos y se ha cumplido”, Andrés Sumano, Investigador El Colegio de la Frontera Norte