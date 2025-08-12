Seguridad y fentanilo, las armas de Trump para presionar a México

GENERANDO AUDIO...

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, en Estados Unidos murieron 87 mil personas por sobredosis, según el Departamento de Justicia. Para el presidente Donald Trump, el fentanilo es el principal responsable y México el origen. Ante la presión, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera.

“Están enviando cantidades masivas de fentanilo matando a cientos de miles de personas al año con el fentanilo y en los otros dos casos están haciendo posible que este veneno entre”, afirmó el Gobierno de Trump el 31 de enero de 2025.

Trump endurece medidas contra México

El 1 de febrero de 2025, Trump firmó un decreto para imponer 25% de aranceles a las importaciones mexicanas y, así, obligarlo a frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas.

“Los cárteles del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México”, señaló la Casa Blanca.

El señalamiento fue rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de X, describiéndolo como una calumnia.

Golpes al narco y extradiciones

Para evitar los aranceles, México envió 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera, y las autoridades de seguridad, encabezadas por Omar García Harfuch, empezaron a dar golpes al tráfico de drogas.

“Yo sí creo que hay un gran cambio, un esfuerzo en lo operativo que el ejército está otra vez combatiendo al crimen organizado, que las fuerzas de inteligencia de Omar García Harfuch están yendo por capos, pero la gran tarea pendiente es los políticos que han colaborado, que pactaron con el crimen organizado, no han tocado uno solo relevante en este sexenio”, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

Ya en diciembre de 2024, la Marina había realizado la mayor incautación de fentanilo en la historia.

“Ha habido mejoras, pero me parece que a pesar de los resultados que da el Gobierno de México en temas de seguridad, muy diferente a lo que sucedía en el sexenio pasado, donde los resultados, pues, eran prácticamente nulos”, Andrés Sumano, investigador El Colegio de la Frontera Norte

La administración Trump ha aumentado la presión sobre México para detener el fentanilo que se contrabandea hacia su país. El 10 de febrero declaró al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación y otras cuatro organizaciones criminales como terroristas.

“Lo que fue la designación de los cárteles como terroristas y ahí lo que hemos visto es que es básicamente un arma nuclear la que está apuntando a México, no sólo es contra los cárteles y sus miembros, es contra las empresas, que de una u otra forma interactúan con ellos de forma coercionada o incluso voluntaria y también incluso los políticos”, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

Ante los vuelos de drones por espacio aéreo nacional, la presidenta Sheinbaum dijo que se realizaban en colaboración.



Antes de terminar febrero, México entregó como ofrenda, sin proceso legal de por medio, a 29 peligrosos líderes del narco, entre ellos a Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales, líderes de los Zetas, y a Vicente Carrillo Fuentes.

Tensión y desconfianza

El 12 de mayo, el Gobierno norteamericano retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de extracción morenista. Para los expertos, esta medida habla de la desconfianza que se tiene desde el norte.

“Lo que sucedió con el caso de la gobernadora Marina del Pilar, que es, pues, que el Gobierno de los Estados Unidos no confía en las autoridades mexicanas. Hay una desconfianza muy fuerte, hay poca cooperación, la relación parece más ser un tema de, pues, cada mes nos reunimos para ver qué has hecho y que me rindas cuentas de lo que has hecho, pero más desde una posición de poder y no desde una relación bilateral de socios”, Andrés Sumano, investigador El Colegio de la Frontera Norte



Señalan que México ha pateado el bote para investigar y detener a políticos ligados al narcotráfico.

“No hemos visto que el Gobierno mexicano haya hecho en el tema del vínculo político – crimen organizado, ahí no se ha hecho nada, pues me parece que ahí es donde está el talón de Aquiles y donde evidentemente sigue siendo ese punto pendiente en la relación bilateral en materia de seguridad”, Andrés Sumano, investigador El Colegio de la Frontera Norte

Con narcotraficantes en sus manos, como Ismael “Mayo” Zambada, sustraído del país sin que el Gobierno supiera cómo sucedió, además de Joaquín “Chapo” Guzmán y dos de sus hijos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, este último convertido ya en testigo protegido, la inteligencia norteamericana tiene mucha información en su poder y sólo es cuestión de tiempo para que la usen a su favor.

“La realidad es que el tema sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí y creo que eventualmente va a brincar el tema de los vínculos política, crimen organizado y ahí es donde el modelo va a topar con pared y ahí sí veremos, pues con cómo reaccionan ambos gobiernos. Jalará la palanca y pedirá, algún político o que se haga algo en respecto a ese tema, pues con la idea de poder presentarlo ante su base, y miren, hay resultados, la presión a México está funcionando y estamos viendo sobre los políticos vinculados con el crimen organizado”, Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte

Como se ha mencionado desde la conferencia mañanera, México tiene récord en la incautación de fentanilo, contrario a lo declarado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2023.

“Es el resultado también de nuestras propias carencias de ir pateando la pelota durante seis años, como si los problemas no fueran a crecer. Nos hicimos tontos o se hizo tonto más bien el Gobierno en el tema de la seguridad. Fue López Obrador un presidente que no le importó proteger nuestra soberanía, que pensó en términos de régimen de partido y no de Estado y estamos pagando los platos rotos todos los mexicanos”, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

Donald Trump seguirá pidiendo resultados a México en materia de seguridad fronteriza, tráfico y fentanilo, sin dar nada a cambio.

“Con Donald Trump no oculta eso. Él es muy claro en sus negociaciones, en decir, a ver, en esta negociación la relación de poder es asimétrica. Aquí el fuerte, el grande soy yo y tú eres el chiquito, y a partir de eso vamos a negociar. A él le gusta negociar en ese escenario desde esa posición de poder”, Andrés Sumano, investigador El Colegio de la Frontera Norte

Los expertos estiman que la estrategia del Gobierno federal ante las presiones norteamericanas es aguantar hasta donde se pueda.

“El gobierno de Claudia Sheinbaum está entre la espada y la pared. Por un lado, tiene el legado de López Obrador, que fue no sólo el de abrazos, no balazos, sino el de la tolerancia a los arreglos narcopolíticos del partido”, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

Pero también consideran que México tiene una gran oportunidad.

“Tiene la oportunidad y tiene la cercanía con las agencias estadounidenses para tener toda la inteligencia e ir con toda la fuerza, pero eso va a implicar romper con el legado de los abrazos no balazos y los acuerdos narcocriminales, narcopolíticos que le dejó el Gobierno anterior”, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y narcotráfico

El tiempo dirá qué camino y acciones tomó México en materia de seguridad bajo la mira de Donald Trump.