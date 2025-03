El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado en repetidas ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su manejo de temas como la migración y el combate al tráfico de fentanilo, según un reporte de The New York Times.

La relación entre ambos líderes, que comenzó con tensiones debido a las políticas y declaraciones del mandatario estadounidense, ha evolucionado hacia un respeto mutuo.

La publicación menciona que en una reciente llamada telefónica, Trump calificó a Sheinbaum “eres dura” y destacó que mantienen una “muy buena” relación, según cuatro personas familiarizadas con la conversación. Además, el mandatario estadounidense ha aplaudido los resultados concretos de Sheinbaum en materia de seguridad y cooperación bilateral.

Natalie Kitroeff, autora del texto, afirma que cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México el 1 de octubre, muchos dudaban de cómo manejaría la relación con Estados Unidos, especialmente si Donald Trump ganaba la elección.

En el artículo del diario estadounidense se compara que a diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien compartía con Trump un estilo directo y contundente, Sheinbaum era vista como una tecnócrata reservada con poca experiencia en política exterior.

Sin embargo, Sheinbaum ha sorprendido al forjar una relación de respeto público con Trump. Según The New York Times, su calma y preparación en las conversaciones con el presidente estadounidense han sido clave para ganarse su confianza.

En su llamada más reciente, Sheinbaum dedicó los primeros cinco minutos a detallar las acciones de su gobierno para asegurar la frontera en términos migratorios y combatir el fentanilo, respaldando sus argumentos con datos enviados previamente a Trump.

Tras escuchar atentamente, Trump elogió a Sheinbaum y ofreció excluir a muchos productos mexicanos de los aranceles planeados, dictando incluso un mensaje en Truth Social para anunciar el acuerdo. “Gracias a la presidenta Sheinbaum por su trabajo duro y cooperación”, escribió Trump.

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of…