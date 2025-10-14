GENERANDO AUDIO...

El Infonavit ofrece un crédito no hipotecario para reparar, ampliar o mejorar tu vivienda sin dejarla como garantía. El monto máximo es de 163 mil 30.21 pesos y se tramita fácilmente desde Mi Cuenta Infonavit.

Si necesitas pintar, impermeabilizar, cambiar pisos o muebles de cocina y baño, o hacer mejoras menores, el Infonavit cuenta con un crédito ideal para ti. Se trata de un financiamiento sin garantía hipotecaria, donde el respaldo es el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda.

El préstamo va desde los 10 mil 318.37 hasta los 163 mil 30.21 pesos, sin rebasar el 90% de lo que tengas ahorrado en tu subcuenta.

Si pides hasta 41 mil 273.47 , la tasa es del 10% anual fija , con un plazo de 1 a 5 años.

, la tasa es del , con un plazo de 1 a 5 años. Si solicitas más, la tasa sube a 11% anual fija, con plazo de 1 a 10 años.

Requisitos básicos para solicitarl

Para acceder a este crédito, necesitas:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente .

. Estar registrado en una Afore con biometría actualizada .

con . No tener un crédito vigente con Infonavit.

Autorizar la consulta en buró de crédito .

. Habitar la vivienda que vas a mejorar (puede ser tuya o de un familiar cercano).

Además, puedes usar hasta 30% del crédito para regularizar la propiedad y cubrir gastos notariales.

Documentos y trámite en línea

Solo necesitas identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, RFC, acta de nacimiento y estado de cuenta bancario con CLABE.

El trámite se realiza desde Mi Cuenta Infonavit, donde también podrás descargar los formatos y subir las evidencias de las reparaciones.

El Infonavit recuerda que este programa es gratuito y sin intermediarios, por lo que advierte evitar gestores o “coyotes”.