¿Tu giro es el campo? Abren registro de Fertilizantes para el Bienestar en 21 estados durante agosto

Fertilizantes para el Bienestar abre registro en 21 estados en agosto. El apoyo es gratuito y sin intermediarios.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) abrió este mes de agosto las ventanillas de registro para nuevo ingreso al programa Fertilizantes para el Bienestar 2025, dirigido a productoras y productores de todo el país.

El objetivo es garantizar el acceso gratuito, oportuno y sin intermediarios a insumos de nutrición vegetal a 260 mil personas productoras de granos básicos, como parte del derecho constitucional a la alimentación.

Fechas de registro en agosto

Las ventanillas estarán abiertas en distintas fechas según la entidad:

  • Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo: 7 al 11 de agosto
  • Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes: 8 al 12 de agosto
  • Estado de México: 7 al 13 de agosto
  • Chihuahua: 8 al 14 de agosto
  • Durango: 4 al 15 de agosto
  • San Luis Potosí: 11 al 14 de agosto
  • Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, CDMX, Guerrero: 11 al 13 de agosto
  • Baja California: 5 al 11 de agosto

Último día de registro:

  • Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima: 4 al 8 de agosto

En Sonora, Chiapas, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa y Baja California Sur la convocatoria cerró previamente.

Requisitos para ser parte de Fertilizantes para el Bienestar 2025

Quienes deseen registrarse deberán acudir a la Oficina de Representación de la Entidad Federativa (OREF), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distritos de Desarrollo Rural (DDR) con:

  • Registro en el Padrón de Productores de Agricultura
  • Identificación oficial vigente
  • CURP (si no aparece en la identificación)
  • Comprobante de domicilio
  • Documento que acredite la propiedad o posesión del predio
  • Solicitud de Apoyo (proporcionada en el CADER o DDR)

El programa es totalmente gratuito, por lo que ningún gestor o tercero debe solicitar dinero para el trámite.

