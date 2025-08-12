GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) abrió este mes de agosto las ventanillas de registro para nuevo ingreso al programa Fertilizantes para el Bienestar 2025, dirigido a productoras y productores de todo el país.

El objetivo es garantizar el acceso gratuito, oportuno y sin intermediarios a insumos de nutrición vegetal a 260 mil personas productoras de granos básicos, como parte del derecho constitucional a la alimentación.

Fechas de registro en agosto

Las ventanillas estarán abiertas en distintas fechas según la entidad:

Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo: 7 al 11 de agosto

Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes: 8 al 12 de agosto

Estado de México: 7 al 13 de agosto

Chihuahua: 8 al 14 de agosto

Durango: 4 al 15 de agosto

San Luis Potosí: 11 al 14 de agosto

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, CDMX, Guerrero: 11 al 13 de agosto

Baja California: 5 al 11 de agosto

Último día de registro:

Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima: 4 al 8 de agosto

En Sonora, Chiapas, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa y Baja California Sur la convocatoria cerró previamente.

Requisitos para ser parte de Fertilizantes para el Bienestar 2025

Quienes deseen registrarse deberán acudir a la Oficina de Representación de la Entidad Federativa (OREF), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distritos de Desarrollo Rural (DDR) con:

Registro en el Padrón de Productores de Agricultura

Identificación oficial vigente

CURP (si no aparece en la identificación)

Comprobante de domicilio

Documento que acredite la propiedad o posesión del predio

Solicitud de Apoyo (proporcionada en el CADER o DDR)

El programa es totalmente gratuito, por lo que ningún gestor o tercero debe solicitar dinero para el trámite.

