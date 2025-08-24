GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El turismo internacional en México alcanzó un récord histórico en el primer semestre de 2025, con 47.4 millones de visitantes internacionales entre enero y junio, lo que representa un crecimiento del 13.8% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras del INEGI.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró la noticia en su cuenta de X con el mensaje: “Turismo creciendo, buenas noticias para México”.

Más turistas y mayor captación de divisas

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 18 mil 680.8 millones de dólares, un aumento de 6.3% en comparación con 2024 y 43.1% más que en 2019, lo que confirma la importancia del sector en la economía nacional.

Cruceros y gasto de turistas

Entre enero y junio llegaron a puertos mexicanos 5.7 millones de pasajeros en crucero, lo que significó un crecimiento de 9.6% respecto a 2024. La derrama económica por esta vía sumó 484.2 millones de dólares, 11.3% más que el año anterior.

Además, el gasto medio de los turistas que ingresaron por vía aérea fue de 1,280.7 dólares, un 6.9% superior al de 2024.

México, destino competitivo a nivel global

Rodríguez Zamora subrayó que estas cifras consolidan a México como uno de los destinos más atractivos del mundo, impulsando no solo la llegada de viajeros, sino también la confianza en la oferta turística nacional.

