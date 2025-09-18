GENERANDO AUDIO...

UIF bloque cuentas de investigados por EE.UU. Foto: Getty Images

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que instruyó el bloqueo administrativo a 22 objetivos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

UIF realiza bloqueo administrativo a 22 objetivos en México

El organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que el bloqueo se realizó a 15 empresas y siete personas físicas, entre ellas figuras la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, medida que se presenta en medio de la visita del subsecretario John K. Hurley a la frontera entre México y Estados Unidos.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, se lee en el comunicado de la SHCP.

Señaló que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, esto con el objetivo de evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Puntualizó, a su vez, que dicho bloqueo es de carácter preventivo y no constituye una determinación judicial ni implica la existencia de responsabilidad penal, dado que no existen aún elementos probatorios.

Agregó que se realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.

Por último, reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

