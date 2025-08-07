GENERANDO AUDIO...

Segunda Sala de la SCJN concluye actividades. Foto: Cuartoscuro.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su última sesión, concluyendo 30 años de trabajos jurisdiccionales. La sesión estuvo encabezada por el ministro presidente Javier Laynez Potisek, quien reconoció la labor de las ministras, ministros y personal que integraron este órgano especializado en materia administrativa, agraria, fiscal, laboral y social.

Segunda Sala de la SCJN concluye sus actividades

Durante la sesión, el ministro Javier Laynez Potisek expresó que este cierre marca el fin de una etapa que impactó tanto el orden jurídico federal como el orden jurídico local mediante criterios obligatorios establecidos a lo largo de tres décadas.

“Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y, a través de los criterios obligatorios, el orden jurídico local, desde su creación la Sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad”, dijo Laynez Potisek.

El presidente agradeció de manera especial a las ministras, ministros, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, así como al personal jurisdiccional y administrativo que colaboró en la labor cotidiana de la Sala.

Reforma judicial elimina a la Segunda Sala y otros órganos

La desaparición de la Segunda Sala de la SCJN se debe a la reciente reforma judicial, la cual entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Esta reforma contempla también la eliminación de la Primera Sala del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como parte de una reestructuración del Poder Judicial de la Federación (PJF)

La Segunda Sala fue reconocida por atender casos de alta complejidad jurídica, y su función fue clave en el desarrollo de criterios en áreas sensibles del derecho como la materia fiscal, administrativa y laboral.

Javier Laynez Potisek se despide y agradece

En su mensaje de despedida, Javier Laynez Potisek hizo énfasis en la importancia del personal que colaboró durante estos 30 años:

“Como presidente expreso mi más profundo reconocimiento a quienes han integrado la segunda sala a lo largo de los años, ministras, ministros, pero sobre todo a las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, al personal jurisdiccional, al personal administrativo que es el que no se ve y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión de engroses, en el correcto manejo de los expedientes y preparación de estas sesiones”, afirmó.

Con esta sesión, finalizan formalmente las funciones de la Segunda Sala de la SCJN, órgano que contribuyó durante tres décadas a la consolidación del marco jurídico nacional.

