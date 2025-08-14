La Primera Sala de la SCJN realizó su última sesión; ministros se despidieron

GENERANDO AUDIO...

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este miércoles su última sesión, marcando el cierre de una etapa histórica en el Alto Tribunal. “Cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante”, expresó la ministra presidenta Loretta Ortiz Ahlf.

Ortiz Ahlf subrayó que el nuevo ciclo debe responder a la expectativa de un Poder Judicial “más democrático, accesible y comprometido con la justicia social”. La reunión estuvo marcada por mensajes emotivos y de gratitud hacia quienes han formado parte de este órgano jurisdiccional.

Última sesión y mensajes de agradecimiento en la SCJN

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó: “A pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactas”. Margarita Ríos Farjat lamentó “profundamente la desaparición de la Primera Sala”, pero confió en que su labor “perdurará por siempre a la más alta protección de los derechos humanos”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá agradeció “el trabajo invisible y visible de cada una de las personas que colaboró en esta institución” y cerró su intervención con un guiño musical: “Gracias totales a todos ustedes”. Por su parte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena resumió su sentir: “Ha sido un privilegio, muchas gracias”.

