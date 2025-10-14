EN VIVO Paro nacional del SAT: trabajadores retiran bloqueo en Marina Nacional
Desde las 8:00 horas de este 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron su paro bajo la modalidad de “Brazos Caídos”, ante la falta de un incremento salarial y otras inconformidades como las largas jornadas laborales sin el pago de las horas extra.
¿Por qué se van a paro los trabajadores del SAT y qué piden?
De acuerdo con un documento fechado el 1 de octubre, señalan que, pese al anuncio de un aumento del 12% al salario mínimo nacional desde enero de 2025, sus sueldos no han sido ajustados conforme a las disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024.
Argumentan que sus condiciones laborales se han deteriorado y exigieron a las autoridades “presten atención a las necesidades del personal” y al estado físico de los inmuebles e instalaciones del SAT.
En su posicionamiento, los trabajadores piden respeto a sus derechos laborales, así como que se “pongan en práctica las políticas de ética e integridad que tanto predican”.
Últimas noticias del paro nacional de trabajadores del SAT
Trabajadores del SAT retiran bloqueo
Los trabajadores del SAT retiraron el bloqueo que mantenían sobre avenida Marina Nacional, en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de la Torre de Petróleos Mexicanos, tras 45 minutos de protesta y afectación vehicular.
Con normalidad atención en SAT
Ante el paro de labores por trabajadores, el SAT informó que la atención a contribuyentes es de manera normal en 155 de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios.
Únicamente se encuentra suspendidas las operaciones en las oficinas de Chihuahua, Celaya, Guadalajara Sur, Zapopan y sedes oriente y sur en la Ciudad de México.
Para quienes no pudieron realizar su trámite, el SAT les notificará la reprogramación de su cita.
Asimismo, señaló que, con apoyo de las secretarías de Gobierno y de Trabajo y Previsión Social, mantienen comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes.
Cierran Marina Nacional
Trabajadores del Módulo de Atención al Contribuyente SAT, Distrito Federal 1 Anzures, cerraron el paso vehicular en el cruce de Marina Nacional y Bahía San Hipólito, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ocasionan caos y algunos automovilistas les hacen frente.
Los manifestantes exigencia de mejores condiciones laborales. En la vialidad colapsada hay elementos de tránsito y hasta un helicóptero de la policía capitalina.