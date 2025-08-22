GENERANDO AUDIO...

La UNAM inicia nuevo ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el ciclo escolar 2025-2026 con el ingreso de más de 84 mil alumnas y alumnos a sus diferentes niveles educativos.

En la ceremonia de apertura, el rector Leonardo Lomelí dio la bienvenida a los nuevos universitarios y destacó que el inicio de clases representa un acto de “reconocimiento y renovación colectiva” en la Máxima Casa de Estudios.

Estudiantes con puntaje perfecto en el examen de admisión

Entre los alumnos de nuevo ingreso se encuentran Lizette Jacqueline Cruz Gómez, originaria de Chiapas, quien obtuvo el puntaje perfecto de 120 aciertos en el examen de admisión y comenzará sus estudios en Ingeniería Aeroespacial.

Durante su discurso, Cruz Gómez relató también que alcanzar esa meta fue resultado de meses de preparación, disciplina y perseverancia.

Asimismo, José Eduardo Alonso Martínez consiguió 128 aciertos, el puntaje máximo, y fue aceptado en la Preparatoria 5 José Vasconcelos. Narró que su ingreso a la UNAM se debió a la constancia, ya que en un primer intento no logró el resultado esperado, pero decidió presentar el examen nuevamente.

Desafíos de desigualdad y nutrición

El rector Leonardo Lomelí subrayó, por otra parte, que, pese al logro académico de miles de estudiantes, persisten retos importantes. De acuerdo con datos de la institución:

Casi 9 de cada 10 alumnos provienen de familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos.

Más de la mitad son la primera generación en acceder a educación superior.

Entre 56% y 67% de madres y padres no tuvieron la oportunidad de cursar estudios universitarios.

no tuvieron la oportunidad de cursar estudios universitarios. 77% de quienes ingresan al bachillerato y 80% en licenciatura provienen de escuelas públicas.

Lomelí señaló además que 23% de los estudiantes declararon tener una alimentación insuficiente o poco variada, lo que representa un obstáculo para el aprendizaje y la equidad educativa.

Vocación social de la UNAM

Durante su mensaje, el rector afirmó también que quienes ingresan y quienes regresan a las aulas aportan fuerza y sentido a la vocación social de la UNAM, al tiempo que refrendó el compromiso de la institución con el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.

Finalmente, cabe resaltar que el arranque del ciclo escolar estuvo acompañado del tradicional “¡Goya!”, con el que estudiantes celebraron el inicio de una nueva etapa académica en la Máxima Casa de Estudios.

[ANTES DE IRTE, LEE: UNAM denuncia mensajes fraudulentos pidiendo algún pago y pide denunciar]