Autoridades de la UNAM actúan conforme a voces universitarias. FOTO: Cuartoscuro

La Comisión de Legislación del H. Consejo Universitario acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a las inquietudes expresadas por la comunidad, que levanta su protesta en contra del reglamento.

Este artículo establece la suspensión o expulsión inmediata que incurran en actos vandálicos, esto, como medida provisional, mientras se analiza el caso.

Eliminación del artículo 15 de la UNAM sujeto a aprobación

Aunque fue acordada la eliminación del artículo 15, es necesario resaltar que esta decisión será sometida a la aprobación del pleno del H. Consejo, en su próxima sesión.

Las autoridades universitarias han expuesto a través de un comunicado que esta disposición no está vigente debido a que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione.

La Comisión recuerda a la comunidad de la UNAM que atiende al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro y el ejercicio permanente de derechos y libertades de toda la comunidad universitaria.

Artículo 15 se encontraba en revisión

El pasado 7 de abril, la UNAM compartió un comunicado donde se informó que se estaban atendiendo las inquietudes que estuvieron manifestando los alumnos de la máxima casa de estudios de México.

Se había informado que el rector Leonardo Lomelí Venegas convocaría a la Comisión de Legislación Universitaria para revisar la redacción del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario para evitar cualquier ambigüedad que pudiese considerarse como una afectación a la libre expresión y manifestación de ideas de la comunidad o su derecho a la protesta.