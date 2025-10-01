GENERANDO AUDIO...

Seguridad en la UNAM. Foto: Cuartoscuro

Con la seguridad de la comunidad en juego, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, encabezó una reunión de emergencia con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. El objetivo es urgente: establecer acciones para el retorno seguro de la comunidad estudiantil a 14 facultades y escuelas que, por amenazas digitales y hechos de violencia, suspendieron actividades presenciales.

Acordaron cuatro puntos:

Escuchar a la comunidad . Los directores convocarán a comisiones locales de seguridad para mejorar protocolos y condiciones en los planteles.

. Los directores convocarán a comisiones locales de seguridad para mejorar protocolos y condiciones en los planteles. Reforzar la seguridad con mayor monitoreo , patrullajes y, en bachillerato , la colaboración voluntaria de padres de familia .

con mayor , y, en , la de de . Fortalecer de inmediato los programas de apoyo psicológico y coordinar acciones con el Gobierno federal y capitalino.

y con el y capitalino. Medidas adicionales para regresar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas que contribuyan a fortalecer el tejido comunitario.

A través de un comunicado, se informó que se atenderán los pliegos petitorios y se harán mejoras a la infraestructura de acceso al CCH Sur luego del ataque que cobró la vida de un estudiante al interior de las instalaciones.

Durante la reunión, Lomelí destacó las líneas de acción de la UNAM ante las amenazas que han circulado contra la comunidad universitaria de diversas facultades, entre ellas, la de Química.

Informar y denunciar. Se da parte a las autoridades universitarias y a la seguridad pública federales y locales.

Se da parte a las autoridades universitarias y a la seguridad pública federales y locales. Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico.

y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir.

De acuerdo con Lomelí, la “UNAM no es la única universidad en el mundo que ha recibido amenazas en los últimos meses. Aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio”

El rector enfatizó que, si bien, en el corto plazo se pondrá énfasis en la seguridad en los accesos, vigilancia e iluminación de los planteles, lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad para toda la comunidad es “perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria”.