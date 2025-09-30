Escuelas están cerradas por prevención, no por miedo: UNAM

GENERANDO AUDIO...

Exterior del CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron la suspensión de actividades en escuelas y facultades hasta el 4 de octubre son medidas preventivas y negaron que exista miedo en la comunidad tras los hechos de violencia registrados en escuelas de la máxima casa de estudios.

“Los planteles, tanto facultades como escuelas de la Preparatoria, no están cerrados por miedo, están cerrados por prevención, y estamos trabajando en conjunto”, Rosalba Velázquez, directora de Difusión de la Ciencia, CCH

Habrá reunión sobre seguridad con el rector

Además, las autoridades universitarias confirmaron que este martes se llevará a cabo una reunión de seguridad con el rector Leonardo Lomelí, para definir nuevas acciones con toda la comunidad.

“No solamente se está hablando de seguridad, es un estudio completo para generar nuevas estrategias y convivencia pacífica”, Rosalba Velázquez, directora de Difusión de la Ciencia, CCH.

Las autoridades reconocieron la gravedad de la situación y reiteraron que se continuará trabajando en la construcción de paz.