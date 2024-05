UNAM: Concluye la tormenta geomagnética en México, ¿podría haber más?

Auroras boreales en México. Foto: AFP

El Servicio de Clima Espacial de México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la UNAM informó que la tormenta geomagnética severa del 10 de mayo que afectó a México concluyó. La tormenta tuvo una duración de más de 39 horas y produjo auroras boreales visibles en algunas regiones del norte del país.

Tormenta geomagnética pinta el cielo de México y Latinoamérica

La tormenta solar más poderosa en más de dos décadas azotó la Tierra este viernes, provocando espectaculares auroras boreales y amenazando con posibles interrupciones en satélites y redes eléctricas durante el fin de semana.

Con una duración aproximada de 39 horas, la tormenta fascinó a los observadores del cielo en algunas regiones de México y Latinoamérica.

Ver más Imágenes compartidas de la aurora boreal vista desde la sierra de Chihuahua 🤩



Credito: Barragan, El Zorrillo, Chih. pic.twitter.com/yBPEVjRwnN — Agustín Alvarez (@augustpeztutu) May 11, 2024

Actualmente, la tormenta se encuentra en fase de recuperación, lo que significa que su intensidad está disminuyendo gradualmente. Los indicadores geomagnéticos muestran valores normales desde hace más de 9 horas, por lo que se considera que el evento concluyó.

¿Se repetirá el fenómeno?

Sin embargo, los expertos advierten que existe la posibilidad de que llegue otra tormenta solar al entorno terrestre en las próximas horas. Si esto ocurre, la condición de tormenta geomagnética podría volver a intensificarse y extenderse por algunas horas más.

Los expertos mencionan que las tormentas geomagnéticas seguirán presentándose en el país, aunque su intensidad y alcance puedan variar.

Ver más Anoche, una aurora boreal iluminó el cielo de varios estados en México por primera vez en su 165 años ❤️ pic.twitter.com/3M0itjIn8f — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 11, 2024

Región activa se aleja

La región activa AR3664, responsable de las tormentas solares que ocasionaron la tormenta geomagnética del 10 de mayo, se está aproximando al limbo solar. Esto significa que se espera que las tormentas solares que pueda producir ahora tengan un menor impacto en la Tierra.

¿Qué son las auroras boreales?

Las auroras boreales, cuyo nombre preciso es “auroras polares“, son fenómenos luminosos que aparecen en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas o cortinas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las auroras polares ocurren cuando las partículas de “viento solar” golpean a la Tierra, protegida por su campo magnético, dijo en 2017 la doctora Melanie Windridge, autora del libro Aurora: In Search or the Northern Lights.