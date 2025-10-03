GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a Israel liberar a Arlin Gabriela Medrado Guzmán, estudiante mexicana detenida el 1 de octubre durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud, misión humanitaria que se dirigía hacia Gaza. La joven cursa la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En un pronunciamiento oficial, la UNAM exigió que se garantice la integridad física y psicológica de Arlin y de los otros cinco mexicanos detenidos. Además, solicitó su liberación inmediata y repatriación a México.

La institución aseguró estar en contacto constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ya realiza gestiones diplomáticas con el Gobierno de Israel.

SRE busca repatriar a los seis mexicanos detenidos

De acuerdo con la SRE, los seis mexicanos fueron llevados al centro de detención de Ketziot, en Israel, tras arribar al puerto de Ashdod. Personal de la embajada mexicana ya solicitó acceso consular y envió cuatro notas diplomáticas para proteger sus derechos y coordinar su retorno a México.

La cancillería reiteró que la asistencia humanitaria no es un delito, sino una obligación internacional en contextos de conflicto armado.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos?

Además de Arlin Gabriela Medrado, activista y estudiante de la UNAM, entre los mexicanos a bordo se encuentran:

Sol González Eguía , psicóloga social.

, psicóloga social. Ernesto Ledesma Arronte , periodista.

, periodista. Carlos Pérez , cineasta.

, cineasta. Diego Vázquez Galindo .

. Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

Uno de ellos viajaba en una embarcación de apoyo legal y se dirige a Chipre.

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa de más de 50 embarcaciones con ayuda humanitaria que busca romper el bloqueo naval a Gaza. Entre sus participantes hay activistas, artistas y políticos internacionales como Greta Thunberg, Susan Sarandon y Mandla Mandela.

Las embarcaciones partieron desde varios países europeos a finales de agosto. El 1 de octubre, la mayoría fue interceptada por Israel.

La UNAM cerró su pronunciamiento con un llamado a un alto al fuego en Gaza, la liberación de rehenes y la construcción de una salida negociada al conflicto.

