UNAM denuncia mensajes fraudulentos pidiendo algún pago y pide denunciar

La UNAM pidió no caer en fraudes y denunciar cualquier intento. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no está solicitando el pago de matriculación, trámites ni servicios a través de correos electrónicos, alertó la institución, al denunciar un fraude digital con su nombre.

Asimismo, la máxima casa de estudios pidió a la población en general denunciar cualquier acto ilícito que se intente llevar a cabo con su nombre, a la vez que reiteró que seguirá buscando la seguridad digital de la comunidad universitaria.

¿Qué pasó con la UNAM, que denunció fraude?

La noche de este sábado, la UNAM emitió un comunicado a través de sus redes sociales alertando sobre varios mensajes electrónicos en los que delincuentes solicitaban a los usuarios de correo electrónico un supuesto “costo de matriculación”, algo que la institución no realiza a través de mensajes.

Agregó que los mensajes fraudulentos, además de no haber sido enviados desde la UNAM, salieron de cuentas externas y no institucionales, por lo que tanto los usuarios como los dominios utilizados ya “fueron bloqueados y reportados para su baja en internet”.

Además, emitió una serie de pasos a seguir en caso de ser víctima de alguno de estos mensajes fraudulentos en su nombre:

No abrir enlaces sospechosos

Verificar que cualquier comunicación provenga de dominios oficiales

Reportar de inmediato cualquier caso al UNAM-CERT: csi.incidentes@unam.mx

A la par, acotó que seguirá “implementando acciones para prevenir y mitigar intentos de fraude electrónico”.

En tanto que los trámites que realiza la UNAM a través de sus diversos organismos exhiben los costos directamente en sus convocatorias, como las de ingreso a sus niveles medio superior y superior, así como el procedimiento para aplicar o cubrir dichos pagos, mas no envía correos ni mensajes llamando a los interesados a realizar algún pago.