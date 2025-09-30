UNAM, en paro: lista actualizada de planteles cerrados o con clases en línea

GENERANDO AUDIO...

Suspendieron clases en algunos planteles y facultades de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

Actualmente, algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en paro temporal por el asesinato de un estudiante en el interior del CCH Sur. Por otra parte, hay planteles que en lugar de la suspensión total de actividades, optaron por las clases de línea, ya sea por solidaridad o por mensajes en redes sociales que amenazan la seguridad de los estudiantes.

Facultades y planteles de la UNAM con clases en línea

Algunos planteles de la UNAM suspendieron las clases presenciales y optaron por la modalidad en línea. En la mayoría de estos planteles las actividades administrativas siguen abiertas.

CCH Azcapotzalco: actividades escolares en línea hasta el 3 de octubre

actividades escolares en línea hasta el 3 de octubre CCH Naucalpan: actualmente en modalidad en línea; regreso a clases presenciales el 3 de octubre

actualmente en modalidad en línea; regreso a clases presenciales el 3 de octubre Facultad de Ciencias: modalidad virtual hasta el 4 de octubre

modalidad virtual hasta el 4 de octubre Facultad de Derecho: suspendió clases presenciales hasta el 3 de octubre

suspendió clases presenciales hasta el 3 de octubre Facultad de Economía: clases en línea hasta el 4 de octubre; actividades administrativas por cita

clases en línea hasta el 4 de octubre; actividades administrativas por cita Facultad de Psicología: clases en línea del 29 de septiembre al 4 de octubre

clases en línea del 29 de septiembre al 4 de octubre Facultad de Química: modalidad de clases virtuales desde el 29 de septiembre por amenazas en redes sociales

modalidad de clases virtuales desde el 29 de septiembre por amenazas en redes sociales FES Aragón: clases virtuales desde el 29 de septiembre y hasta nuevo aviso

clases virtuales desde el 29 de septiembre y hasta nuevo aviso FES Zaragoza: se suspenden clases presenciales a partir del 29 de septiembre

Facultades y planteles del CCH en paro

Debido a los hechos violentos del pasado 22 de octubre, el CCH Sur decidió irse a paro indefinido. Desde entonces se han realizado mesas de diálogo con los estudiantes, padres de familia y autoridades escolares, para revisar la seguridad al interior del plantel.

Desde entonces, otros planteles y Facultades de la UNAM han suspendido todas las actividades escolares y administrativas de manera temporal, como acción de solidaridad.

CCH Sur: paro indefinido

paro indefinido CCH Oriente: suspendió todas las actividades hasta el 2 de octubre

suspendió todas las actividades hasta el 2 de octubre CCH Vallejo : no hay clases ni actividades administrativas hasta el 3 de octubre

: no hay clases ni actividades administrativas hasta el 3 de octubre Facultad de Arquitectura: suspensión total de actividades académico-administrativas hasta el 4 de octubre

suspensión total de actividades académico-administrativas hasta el 4 de octubre Facultad de Artes y Diseño: paro hasta el 3 de octubre

paro hasta el 3 de octubre Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: paro total hasta el viernes 3 de octubre

paro total hasta el viernes 3 de octubre Facultad de Filosofía y Letras: no hay actividades escolares ni administrativas hasta el 3 de octubre.

no hay actividades escolares ni administrativas hasta el 3 de octubre. Facultad de Ingeniería: paro de actividades escolares hasta al viernes 3 de octubres; solo clases

