UNAM inicia ciclo escolar 2025-2026 con más de 84 mil estudiantes

Regreso a clases en la UNAM. FOTO: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes 11 de agosto de 2025 el ciclo escolar 2025-2026, dando la bienvenida a más de 84 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura que comienzan su primer semestre.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas dirigió un mensaje a la comunidad universitaria en el que expresó: “Por mi Raza Hablará el Espíritu” y dio la más cordial bienvenida a quienes regresan a continuar su trayectoria académica y a quienes inician sus estudios.

Más de 84 mil estudiantes se integran a la UNAM

De acuerdo con la institución, este año se incorporan más de 84 mil estudiantes, lo que reafirma su carácter incluyente y su compromiso con la educación pública y autónoma.

El rector señaló que todas y todos los estudiantes representan el porvenir del país y forman parte de una institución que por más de un siglo ha sido motor del conocimiento, la ciencia, el arte, el deporte y la cultura.

Educación pública y valores universitarios

En su mensaje, el rector destacó que la UNAM cultiva la libertad de pensamiento, el respeto a la diversidad, la ética profesional y la búsqueda rigurosa de la verdad. Resaltó que la Universidad se reinventa con cada generación y confía en la inteligencia, la creatividad y las capacidades de quienes la integran.

El rector invitó al alumnado a considerar la UNAM como su casa: un lugar abierto al aprendizaje, la creación y el debate informado. Señaló que el tránsito por la Universidad debe estar acompañado de intensidad, curiosidad y sentido crítico, así como de la disposición para preguntar, cuestionar y dialogar.

Herramientas para un futuro sustentable

Lomelí Vanegas subrayó que el país y el mundo enfrentan desafíos sin precedentes, por lo que se requieren jóvenes que piensen con independencia y actúen con empatía. Destacó que en la UNAM encontrarán el espacio, las herramientas y el acompañamiento necesarios para construir un futuro más justo, sustentable y solidario.

El rector concluyó su mensaje dando la bienvenida al nuevo ciclo y resaltando que esta etapa estará llena de aprendizajes, amistades, oportunidades y descubrimientos para las y los estudiantes.

