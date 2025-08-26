GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgará el doctorado honoris causa a 14 personalidades nacionales e internacionales de rubros como salud, política, educación, migración y astronomía.

Ello, luego de que el Consejo Universitario aprobó la conferencia, según anunció este lunes la máxima casa de estudios a través de sus redes sociales, “en reconocimiento a la indiscutible trascendencia de su obra”.

¿Quiénes recibirán el grado de doctor honoris causa de la UNAM?

Según informó el Consejo Universitario (CU) de la UNAM este lunes, serán 14 las personas que reciban próximamente el grado de doctor honoris causa:

Michelle Bachelet (Chile): primera presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), tiene formación como médica cirujana, especializada en pediatría, con experiencia en políticas de salud pública, tanto en Chile, donde también fue ministra de Defensa, como en organizaciones internacionales, como la ONU-Mujeres, donde fue su primera directora, para después ser Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Una Canger (Dinamarca): es de las investigadoras más importantes de la dialectología moderna del náhuatl en todo el mundo, a cuyo estudio ha dado un enfoque diferente al considerarlo en su contexto cultural, es decir, desde donde se usa y a partir de las vidas de quienes lo practican.

Julio Frenk Mora (México): actual rector de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), tras ser presidente de la Universidad de Miami y decano de la Facultad de Salud Pública de Harvard, siendo el primer latino en encabezarlas, cuenta con experiencia en el área de la salud, estando al frente de esta secretaría en México entre 2000 y 2006.

Dag Hanstorp (Suecia): profesor de matemáticas y física con trabajos centrados en la física atómica, molecular y óptica experimental, siendo un referente a nivel mundial en la espectroscopia láser de iones negativos, analizando su correlación electrónica para validar modelos teóricos en física atómica.

Antonio María Hernández (Argentina): con experiencia como legislador, y candidato a la vicepresidencia de Argentina, cuenta con aportes teóricos y prácticos al estudio del Derecho Constitucional, así como al Constitucionalismo Provincial, Derecho Municipal y Federalismo.

Estela Susana Lizano Soberón (México): con reconocimiento a nivel internacional a su estudio teórico sobre la formación y juventud de las estrellas de nuestra galaxia, con aportaciones al paradigma actual para la formación de estrellas de baja masa, como lo es el Sol.

Susana López Charretón (México): especialista en biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus, con investigación en genómica funcional de la interacción virus-célula huésped, epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes.

María Emilia Lucio (México): referente en América Latina, Estados Unidos y España en el campo de la evaluación de la personalidad, prevención del suicidio y el estrés, con aportaciones como las escalas continuas de medición, que dejaron atrás la práctica del diagnóstico binario (enfermo-sano).

Alejandro Portes (Cuba): ha realizado estudios clave sobre las migraciones internacionales, la urbanización en América Latina, economías informales, sociología económica, dando una perspectiva comparativa sobre la integración y movilidad social de migrantes en Estados Unidos y Europa.

Dani Rodrik (Turquía): tiene 40 años de trabajo en los procesos de globalización, desarrollo económico y economía política internacional, en los que además de analista crítico, es líder de opinión.

José Sarukhán (México): ha enfocado su trabajo en la demografía y ecología de poblaciones de plantas, demografía comparativa de árboles, ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales, así como la biodiversidad de México y del mundo y los problemas ambientales globales y de desarrollo.

Moisés Selman (Chile): con experiencia en el área de la salud pública, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ha dedicado su trabajo a estudiar las causas y consecuencias de las enfermedades fibrosantes del pulmón, así como a la atención y estudio de pacientes con diferentes enfermedades fibrosantes del pulmón.

Soledad Velázquez (México): filósofa dedicada a la investigación y la docencia, especializada en la filosofía moderna, con enfoque en el pensamiento cartesiano.

Rafael Yuste (España): referente en la neurociencia contemporánea, ha dedicado su trabajo a la investigación del funcionamiento de la corteza cerebral, así como a la demostración de que este no depende de neuronas individuales actuando de manera aislada, sino de grupos neuronales activados de manera coordinada.

Mientras que, hasta el momento, la Universidad Nacional no informó sobre la fecha en que se realizará la ceremonia en la que se oficializará el otorgamiento de estos doctorados honoris causa.