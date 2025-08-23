GENERANDO AUDIO...

La UNAM abrió el pasado 12 de agosto las puertas del nuevo ciclo escolar a más de 84 mil estudiantes, reafirmando su compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad. Este viernes, durante la ceremonia de arranque, el rector Leonardo Lomelí destacó que uno de los mayores retos que enfrenta la comunidad universitaria es la falta de una alimentación adecuada, la cual impacta directamente en el aprendizaje y la equidad.

De acuerdo con una encuesta realizada por la propia institución, 23% del alumnado señaló tener una alimentación poco variada, lo que refleja un obstáculo adicional en la formación académica.

Condiciones socioeconómicas del alumnado de la UNAM

El rector subrayó que casi 9 de cada 10 estudiantes provienen de familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos, y más de la mitad son los primeros en sus hogares en acceder a la educación superior. Esto significa que entre 56% y 67% de madres y padres de los alumnos nunca tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.

Además, los datos muestran que 77% de quienes ingresan al bachillerato y cerca del 80% de quienes acceden a licenciatura en la UNAM provienen de escuelas públicas, lo que refuerza la importancia de la universidad como motor de movilidad social.

Para reducir las brechas socioeconómicas, la UNAM entregó en el último ciclo escolar más de 302 mil becas y apoyos, beneficiando al 80% de su comunidad estudiantil. A este esfuerzo se suma la creación de la beca Efigenia Martínez, enfocada en la alimentación de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En su primera etapa, este apoyo beneficiará a 4 mil 200 estudiantes de licenciatura.

Con estas medidas, la UNAM busca garantizar que sus alumnos no solo tengan acceso al conocimiento, sino también las condiciones necesarias para aprovecharlo plenamente y avanzar en igualdad de oportunidades.

