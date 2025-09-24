GENERANDO AUDIO...

La UNAM informó que la tarde del martes 23 de septiembre recibió dos pliegos petitorios relacionados con el CCH Sur. Uno fue entregado por una comisión de madres y padres de familia, y otro por un grupo de integrantes de la comunidad estudiantil.

Ambos documentos incluyen demandas sobre la seguridad dentro y alrededor del plantel, así como la atención en salud mental de las y los alumnos. La Universidad señaló que los planteamientos serán revisados y turnados a las instancias correspondientes.

Las autoridades centrales de la Universidad Nacional acordaron con las y los manifestantes establecer mesas de diálogo para analizar los temas específicos y buscar soluciones conjuntas. La institución subrayó que el objetivo común es el bienestar de la comunidad universitaria.

La UNAM explicó que las peticiones vinculadas con la seguridad serán revisadas por la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, para darles el cauce institucional adecuado.

UNAM rechaza la violencia y apuesta por la paz

En su comunicado, la Universidad reiteró su convicción de que los espacios seguros solo se podrán construir a través del diálogo respetuoso entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.

La institución aseguró que mantiene un “arduo trabajo en favor de la construcción de la paz” y que en la UNAM “se le cierra el camino a la violencia”, priorizando siempre el respeto y la resolución pacífica de conflictos.

