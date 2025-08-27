UNAM urge a ampliar cobertura de prepas en todo el país

GENERANDO AUDIO...

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, afirmó que es necesario atender la cobertura del nivel Medio Superior en todo el país, prestando atención en estados como Chiapas y Oaxaca.

“Cada año egresan del bachillerato alrededor de un millón y medio de jóvenes; aunque un alto porcentaje encuentra un lugar en la educación superior, aún persiste una brecha cercana a 200 mil estudiantes que no logran continuar sus estudios… En la última década, la matrícula en educación media superior creció a poco más de 5.5 millones de estudiantes… Actualmente, la cobertura total nacional alcanza poco más del 81%, en contraste con la Educación Media Superior, que es apenas el 43.8%, pero persisten las zonas que es necesario atender”. Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM

De acuerdo con el rector Lomelí, la Ciudad de México supera 100% de la cobertura escolar en contraste con estados como Oaxaca, reflejando, dijo, “condiciones socioeconómicas” que deben ser atendidas.

“Mientras la Ciudad de México supera el 100% de cobertura debido a la amplitud de su oferta y a la solidez de su infraestructura educativa, entidades como Chiapas y Oaxaca apenas superan el 60% reflejando condiciones socioeconómicas que requieren medidas focalizadas, financiamiento suficiente y estrategias territoriales”. Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM

Durante la ceremonia de inauguración del primer ciclo escolar de Bachillerato Nacional, el rector Lomelí celebró las oportunidades para que los jóvenes estudien la preparatoria y destacó la cooperación entre instituciones educativas y las autoridades.