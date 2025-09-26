GENERANDO AUDIO...

Rector de la UNAM no descarta revisión a alumnos en planteles. Foto: Melina Ochoa

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que no descarta implementar revisiones a los alumnos al ingresar a los planteles para evitar que entren con objetos o artefactos peligrosos.

La declaración la hizo durante un foro en la Cámara de Diputados, donde también adelantó que la institución está revisando y afinando protocolos de seguridad en el CCH Sur, tras los hechos ocurridos recientemente en ese plantel.

Protocolos de seguridad en revisión

El rector señaló que los protocolos deben garantizar que ante la más mínima agresión o riesgo se reaccione de inmediato. Explicó que ya se mantiene una mesa de diálogo con alumnos y padres del CCH Sur para instrumentar medidas adicionales.

“Ante la más mínima agresión o afectación a la seguridad, se actúe de inmediato. Entonces, habrá que revisarlos, por supuesto, habrá que afinar los protocolos y ya se está, además, en una mesa de diálogo con los alumnos y los padres del CCH Sur para poder instrumentar medidas adicionales”. Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM

Revisión a estudiantes, medida posible

Leonardo Lomelí reconoció que la posibilidad de revisar a los estudiantes fue una medida polémica en el pasado, pero aseguró que ahora existe mayor conciencia sobre su importancia.

“Es una medida que en el pasado fue muy controvertida, había grupos que se oponían, pero hoy estamos todos sensibilizados sobre la importancia de que esto se haga así”. Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM

Autoridades no están rebasadas

Cuestionado sobre si las autoridades universitarias han sido rebasadas por hechos como los del CCH Sur, el rector lo negó y pidió poner en perspectiva la magnitud de la comunidad universitaria.

“Yo creo que no… aquí los estamos enfrentando y atendiendo. No podría decir que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos millones de estudiantes tenemos en las aulas”. Leonardo Lomelí, Rector de la UNAM

Jóvenes y redes sociales

Finalmente, Lomelí reconoció que la juventud mexicana atraviesa momentos difíciles tras la pandemia, sumado a los mensajes en redes sociales que, dijo, no siempre ayudan al desarrollo de los estudiantes.