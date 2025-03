UNAM se ilumina de morado para visibilizar la lucha por la igualdad de género

GENERANDO AUDIO...

UNAM se ilumina de morado por el Día Internacional de la Mujer. Fotos: Rocío Ireta

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los murales de Juan O’ Gorman y Diego Rivera, en la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario, se iluminan de color morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2025 bajo el lema “Igualdad, Derechos y Poder con y para Todas”.

La iluminación marca el inicio de más de 400 actividades en facultades e instancias de la UNAM, como conferencias y conversatorios.

“Habrá rodadas por todo el campus universitario, también distintas actividades performativas, con carteles o con distintas obras de teatro, de baile, porque el tema es jubiloso, aunque siga habiendo todavía mucho que reflexionar y que trabajar, es un evento que es importante celebrar de manera pacífica dando voz a las jóvenes”, señaló Norma Blázquez Graf, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM.

Para alumnas de la máxima casa de estudios, las aulas son una trinchera para reconocer la lucha histórica de las mujeres y exigir condiciones de vida y oportunidades justas para todas. Destacaron que con la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, hace cinco años, la Universidad se ha vuelto más segura para las estudiantes.

“Estos temas, que antes para nosotras parecían velados, o que si nos incomodaban, pero no sabíamos cómo articularlos de cierta manera en nuestros lenguajes cotidianos, ahora verdaderamente sabemos que esas son señales rojas de que algo no está bien. Me da gusto saber que eso que era como un coqueteo, pues ahora ya lo podemos decir con su nombre, que es acoso y que puede ser un abuso de poder”, expresó Aranza Alvarado, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras.

El sitio web cordinaciongenero.unam.mx contiene la información sobre las actividades que se realizarán el mes de marzo y el resto del año, por el aniversario número cinco de la Coordinación para la igualdad de Género.