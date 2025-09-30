GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a pesar de suspender actividades académicas regulares, mantiene una amplia oferta cultural, académica, científica y deportiva, reafirmando su papel como el principal espacio de encuentro y difusión del conocimiento en el país.

Cultura y arte

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) presenta una retrospectiva dedicada a Magali Lara, disponible en la Sala 1 de la planta alta del recinto, de miércoles a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

De igual forma, en el marco de los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma ofrecerá la conferencia El último tlatoani, que podrá seguirse el 1 de octubre a las 17:30 horas a través del canal de YouTube Cultura en Directo.UNAM.

También la Dirección General de Música convoca a las audiciones de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), mientras que TV UNAM transmite el ciclo Tiempo de Filmoteca, con clásicos como La tiendita de los horrores y Alta fidelidad.

Ciencia y divulgación

El Universum mantiene abiertas exposiciones temporales como Colisionador de ideas y Mosaico de Física. Además, se realizarán charlas como Ética en tiempos de inteligencia artificial (1 de octubre), dentro del ciclo “Ética y responsabilidad académica”.

En la Facultad de Ciencias, destacan seminarios estudiantiles y encuentros especializados en matemáticas, física y biología, como la 1ª Jornada de Bacteria y Arquea (30 de septiembre).

Humanidades y ciencias sociales

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) organiza el 2 de octubre la mesa de debate La gobernanza de los sistemas productivos locales y el desarrollo territorial y jornadas conmemorativas por el Día Nacional del Maíz.

En la Facultad de Derecho se desarrolla el ciclo de conferencias sobre el Paquete Fiscal 2026, así como presentaciones de libros sobre derecho natural, libertad de expresión y derecho constitucional.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas convoca a su Congreso Internacional en homenaje al Dr. Jorge Fernández Ruiz, y a seminarios sobre reforma electoral y propiedad intelectual e inteligencia artificial.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza el segundo seminario internacional Política y tecnociencia y conferencias en torno al 2 de octubre, a 57 años del movimiento estudiantil de 1968.

Trabajo social, género y educación

La Escuela Nacional de Trabajo Social presenta el Seminario Permanente sobre necesidades y problemas sociales en México, mesas de discusión sobre cuidado intergeneracional y una entrevista sobre convivencia escolar para la no violencia.

Asimismo, se llevará a cabo el Seminario Internacional Permanente Política Pública de Género: Igualdad y violencia 2025.

El Programa Universitario de Bioética abordará temas como transfeminismo e identidad de género en las infancias (30 de septiembre).

Deportes y recreación

La Dirección General del Deporte Universitario anuncia torneos de futbol asociación, flag y voleibol de playa, además de actividades presenciales de yoga, tai chi y baile en espacios al aire libre en Ciudad Universitaria.

Se impartirá el Diplomado en Narración Deportiva (4ª promoción), así como cursos y ciclos de conferencias en línea sobre nutrición y deporte.

Educación continua

La UNAM también ofrece una amplia cartera de cursos y diplomados en modalidad presencial y en línea, que abarcan desde ciencias ambientales y narración deportiva, hasta estrategias de investigación, filosofía feminista, economía aplicada, derecho procesal y marketing digital.

Con estas actividades, la Universidad demuestra que, aunque las clases estén en pausa, su compromiso con la cultura, la ciencia, el pensamiento crítico y el deporte sigue firme y abierto a toda la sociedad.

