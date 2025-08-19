Universidades públicas registran irregularidades por 11 mil 700 mdp: ASF

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 11 mil 700 millones de pesos en 261 universidades públicas que forman parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El informe fue entregado este jueves en la Cámara de Diputados, donde legisladores señalaron que gran parte de las inconsistencias podrían deberse a errores metodológicos en la rendición de cuentas.

ASF detecta observaciones en universidades públicas

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, explicó que muchas de las observaciones se relacionan con la falta de capacidades técnicas al reportar el uso de los recursos.

“Hay cerca de 11 mil 700 millones de pesos por aclarar entre todas las universidades. Suena mucho, pero muchos casos tienen que ver con errores metodológicos”, señaló. [TE PODRÍA INTERESAR: Altavoces revelan que diputado de Morena vota en pleno vuelo]

ANUIES firma convenio de austeridad

Para mejorar la transparencia, la ANUIES firmó un convenio con la Cámara de Diputados con el fin de establecer un plan de austeridad que permita optimizar el uso del presupuesto.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, afirmó que los estados financieros ya se están homologando y que las universidades mantienen el compromiso con la rendición de cuentas.

“Venimos como cada año a entregar estados financieros auditados, resultado de procesos de auditoría que hoy hemos homologado en compromiso con la austeridad”, dijo.

Diputados analizan más presupuesto

En el marco de la próxima discusión del Presupuesto de Egresos 2026, legisladores adelantaron que podría considerarse un aumento en los recursos destinados a educación superior.

El diputado Herrera Borunda aseguró que la decisión será objetiva y que las universidades que mejor manejen su presupuesto podrían recibir mayor financiamiento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]