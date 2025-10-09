Uno de cada tres docentes ya usa inteligencia artificial en el aula, según TALIS 2024

GENERANDO AUDIO...

Resultados de la encuesta TALIS 2024 de la OCDE. Foto: IA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó los resultados de la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 2024, el mayor estudio mundial sobre la profesión docente, en el que participaron 280 mil educadores de 55 sistemas educativos. El informe revela que uno de cada tres profesores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su trabajo, aunque siete de cada 10 manifiesta preocupación por su posible uso indebido entre los estudiantes.

IA gana espacio en la educación

De acuerdo con el estudio, el 75% del profesorado de Singapur y Emiratos Árabes Unidos ya emplea inteligencia artificial en el aula, principalmente para planificar clases o resumir contenidos de aprendizaje. En promedio, el 73% de quienes usan IA lo hace para aprender o preparar materiales de forma más eficiente.

Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 2024, OCDE

Sin embargo, el reporte advierte que la formación docente en IA aún es insuficiente: alrededor del 29% de los profesores señaló que necesita capacitación en esta tecnología, más que en cualquier otro tema. La mayor participación en cursos de IA se registró en Singapur (76%), mientras que la más baja se observó en Francia (9%), con un promedio del 38% en los países de la OCDE.

La Organización subraya que los sistemas educativos deben aprovechar los beneficios de la IA y, al mismo tiempo, proteger a los estudiantes de sus riesgos, como el plagio o las trampas académicas.

Docentes satisfechos con su labor

El informe The State of Teaching, basado en los resultados de TALIS, muestra que nueve de cada 10 docentes se declaran satisfechos con su trabajo, y casi el 95% afirma sentirse cómodo con su labor diaria.

Además, tres de cada cuatro aseguran que volverían a elegir la docencia si pudieran empezar de nuevo. El 95% considera importante que su trabajo contribuya de forma útil a la sociedad.

El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que “el pilar de un sistema educativo de óptimos resultados es un profesorado capacitado”, por lo que instó a reforzar su formación y herramientas para garantizar una educación de calidad.

Profesores novatos: más mentoría, pero entornos difíciles

La encuesta señala que, aunque ha crecido el número de programas de mentorías para apoyar a los docentes principiantes, muchos de ellos siguen siendo asignados a escuelas con mayores desafíos educativos.

En promedio, uno de cada cuatro profesores noveles cuenta con un mentor. En sistemas como Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Polonia, Shanghái (China) y Uzbekistán, la cifra supera el 50%.

No obstante, casi la mitad de los sistemas educativos reporta que una proporción alta de docentes menores de 30 años trabaja en los entornos más exigentes, donde los estudiantes enfrentan mayores dificultades lingüísticas o de aprendizaje.

Un panorama global sin México

La edición 2024 de TALIS abarcó a 55 sistemas educativos de distintos continentes; sin embargo, México no participó en esta ronda del estudio. Aun así, los resultados ofrecen una mirada amplia sobre la docencia en el mundo, destacando el avance de la inteligencia artificial, el valor social del magisterio y los retos estructurales que enfrenta la educación frente a las transformaciones tecnológicas y demográficas.