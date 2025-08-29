Uno TV estrena A las Nueve en Uno: noticias y entretenimiento por la mañana a partir del 1 de septiembre

| 18:54 | Redacción | Uno TV
Infórmate con Uno TV.

Este lunes 1 de septiembre inicia A las Nueve en Uno, el nuevo espacio matutino de Uno TV transmitido de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 horas.

El programa será conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas, quienes llevarán cada mañana lo más relevante de la agenda nacional e internacional, además de la de entretenimiento para arrancar bien el día.

Información ágil y entretenimiento en vivo por nuestra multiplataforma

De 9:00 a 11:00 horas, la transmisión ofrecerá un resumen claro de las noticias más importantes, entrevistas y enlaces con el equipo de reporteros de Uno TV.

El noticiero podrá verse a través de la multiplataforma de Uno TV, Claro video y YouTube.

